Marcos Antonio ancora acciaccato e pure offeso con Sarri? Cosa è successo con il centrocampista brasiliano

Marcos Antonio, scrive Il Messaggero, continua a uscire e rientrare dai box, sente forte dolore alla caviglia, nonostante i medici lo abbiano rassicurato. Oggi farà un ultimo tentativo, ma chissà che le parole di Sarri, prima e dopo la gara con il Lecce, non possano pure averlo offeso: «Non può giocare in una mediana con Milinkovic e Luis Alberto».

Non era però un’accusa al suo talento, altrimenti il tecnico non lo avrebbe nemmeno consolato dopo la sanguinosa palla persa dal brasiliano su Bennacer a San Siro. Non è colpa di Marcos, il problema è un altro, è tattico. Quando la Lazio non ha più il palleggio, sono dolori dietro con quel centrocampo così leggero.