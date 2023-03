Marcolin su Napoli-Lazio: «Sarà una partita spettacolare»

Il doppio ex della sfida, Dario Marcolin, ha analizzato l’attesa sfida dello stadio Maradona

Dario Marcolin, opinionista Dazn ed ex giocatore di Lazio e Napoli, ha voluto concedere un’intervista a Radio Marte, in cui ha analizzato la grande sfida in programma allo stadio Maradona.

LE PAROLE– «La storia della Lazio dice che ha sempre fornito grandi prestazioni quando si è trovata davanti squadre più forti. Quindi credo e spero che sarà una partita spettacolare, con tanti goal. Per quanto riguarda il Napoli, non c’è una squadra che può considerarsi attualmente l’anti-azzurri. Sono loro che determinano le partita, accelerando quando vogliono con una qualità offensiva importante.»