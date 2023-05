Marcolin: «Scudetto 2000? Sofferto, ma poi gioia immensa» Le parole dell’ex Lazio

Intervistato dallo youtuber Mikeshowsha, l’ex Lazio, Dario Marcolin, ha raccontato le sue emozioni nell’anno dell’ultimo scudetto biancoceleste.

LE PAROLE– «Lo scudetto con la Lazio? Quella giornata ci è rimasta impressa. Il 14 maggio 2000, a Perugia la partita della Juventus rinviata e noi tutti all’Olimpico. È stato uno scudetto sofferto perché non ce l’aspettavamo, abbiamo aspettato 45 minuti dentro lo stadio e poi quella gioia immensa che ci ha segnato per tutta la nostra vita dopo»

ANEDDOTO– la cosa più strana successa in campo? A Dortmund Boksic è uscito all’improvviso dal campo, non si capiva perché. Poi abbiamo capito che era andato in bagno, non si sentiva bene, ma poi è rientrato. A un certo punto in campo ci siamo guardati, eravamo in dieci e ci siamo chiesti cosa fosse successo, poi abbiamo chiesto alla panchina e ci hanno spiegato. Non mi è mai più successa una cosa del genere