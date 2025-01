Marcolin Napoli: «Dopo la doppia sconfitta con la Lazio ha cambiato modo di attaccare»

Marcolin Napoli, le parole dell’ex calciatore dei partenopei e della Lazio, su come Conte ha cambiato la squadra dopo il doppio ko coi biancocelesti

Dario Marcolin, intervistato dai microfoni di Radio Marte, ha parlato del Napoli e di come Conte ha cambiato la squadra dopo il doppio ko contro la Lazio nel giro di pochi giorni a dicembre, prima in Coppa Italia e poi in Campionato. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «Dalla doppia sconfitta con la Lazio il Napoli ha cambiato il modo di offendere: accompagna l’azione con tanti uomini, vanno in gol i difensori, i centrocampisti, si orchestra la manovra in modo diverso. Inoltre, i risultati delle dirette competitors stanno favorendo gli azzurri di Conte, con Atalanta ed Inter che hanno pareggiato qualche match perdendo un po’ di terreno. Il Napoli ha dalla sua anche l’assenza dalle coppe, mancano solo 18 partite alla fine della stagione dei partenopei, e questo è un vantaggio»