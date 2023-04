Marcolin: «La partita della Juve di oggi sembrava quella con la Lazio»

Marcolin, l’ex centrocampista commenta la sconfitta della Juventus contro il Sassuolo citando il match contro la Lazio

Ai microfoni di Dazn al termine della partita persa dalla Juventus contro il Sassuolo, Marcolin ha paragonato il match dei bianconeri alla sfida persa contro la Lazio

PAROLE – Sono due gare che per certi versi si assomigliano. La Juve ha fatto un primo tempo normale e il secondo in rincorsa cercando di essere più offensivi, cambiando anche modulo. Magari partire subito così è meglio. L’Europa ha tolto energie, ma in campionato sono arrivate due sconfitte