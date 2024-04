Piccari difende Lotito: «Gravina? Il suo è abuso di potere, ecco perchè»

Marco Piccari, noto giornalista, ha difeso Claudio Lotito, patron della Lazio, dalle accuse di Gravina: le sue dichiarazioni

Dalle colonne di TMW, Marco Piccari ha parlato così della diatriba tra Claudio Lotito, patron della Lazio, e Gabriele Gravina:

PAROLE – «Posto che entrambi sono personaggi difficili da gestire, mi sembra che Gravina stia facendo un abuso di potere. Poi su Lotito possiamo dire tante cose, ma questa uscita di Gravina che dovrebbe rappresentare il calcio non va bene. Si scaglia contro un singolo per una lotta di potere, il bene del calcio non c’entra nulla. Lo ritengo un abuso di potere di chi rappresenta il calcio. La figura di Lotito mi ricorda la posizione di Berlusconi che aveva tanti ruoli anche extra calcio, Gravina però non può dire certe cose e scagliarsi contro un presidente non va bene. Gravina ha avuto altre uscite infelici, questa va a sommarsi alle altre. Non mi piace come si è posto, anche Gravina ha un doppio ruolo visto che è vice-presidente UEFA e si potrebbe anche parlare di conflitto di interessi. Spesso è meglio tacere, mi sembra un presidente in difficoltà».