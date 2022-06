Parolo: «Il mercato della Lazio? Lotito vuole accontentare Sarri»

Marco Parolo, ex centrocampista della Lazio, ha analizzato il mercato della Lazio: Lotito sembra essere in grande sintonia con Sarri

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Marco Parolo ha parlato così del mercato della Lazio:

«Del Napoli bisogna capire la voglia di alcuni giocatori di rimanere nel progetto. Koulibaly e Fabian Ruiz in primis. Ma il rischio è di andare un po’ troppo per le lunghe. La Roma con Matic ha preso un giocatore che Mourinho ha sempre voluto. Gran colpo, e non si fermerà lì perché il portoghese ha voglia di continuare a crescere. Alla Lazio sembra che Lotito voglia accontentare Sarri. Perché altrimenti è capace di “sbroccare”. Marcos Antonio l’ha voluto lui. Poi mi affascina molto Carnesecchi per la porta».

