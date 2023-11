Parolo racconta: «Mauri mi ha fatto capire il valore del derby di Roma». E svela un retroscena

Marco Parolo, opinionista ed ex centrocampista della Lazio, ha rivelato un particolare aneddoto su Stefano Mauri: le dichiarazioni

Ospite a Radiosei insieme a Stefano Mauri, Marco Parolo ha raccontato:

«Io ho imparato tutto da Stefano. Giocondo mi diceva: ‘È andato via quel rompi di Milano e sei arrivato tu’. Condividere la stanza per due anni è stato importante, si crea un rapporto, capisci i movimenti e il compagno. Conoscere l’ambiente intorno a sé è importante anche per capire se tutti sono all’interno del progetto e felici. A me Stefano mi fece scoprire il derby. Qualche giorno prima del mio esordio nella stracittadina portò me e i nuovi a cena con dei tifosi della Lazio che ci spiegarono cosa fosse. Io lì per lì non capivo, pensavo fossero matti. Il giorno della partita, però, Mauri ci porta a fare il riscaldamento sotto la Nord e vedere quelle facce… ti fa capire che devi dare tutto!».