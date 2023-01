Parolo: «Vi racconto il calcio di Inzaghi alla Lazio»

Marco Parolo, ex centrocampista della Lazio e attuale opinionista di DAZN, ha parlato così del calcio di Simone Inzaghi a Roma

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Marco Parolo ha parlato così di Simone Inzaghi, ex tecnico della Lazio:

«Inzaghi? Ricordo che alla Lazio spesso il gioco si sviluppava lungo la catena di sinistra. E’ lì che si lavorava il pallone, nasceva l’azione offensiva, si attirava l’avversario e poi si concludeva dall’altra parte. Dall’Inter mi aspetto la stessa cosa. Il pallone lavorato da Dimarco, Mkhitaryan e Dzeko e la conclusione dalle parti di Barella e Dumfries, senza sottovalutare Gosens che a partita in corso può essere fondamentale, può essere una soluzione di Inzaghi. Contro il Napoli? Alla Lazio spesso chiedeva ai due attaccanti di schermare Brozovic, dubito che chieda lo stesso a Lukaku per Lobotka. Lui e Dzeko, però, dovranno piazzarsi davanti al centrocampista, per sporcare la zona di passaggio e costringere a superare anche loro due. Inzaghi cercherà di rendergli la vita difficile, lui sa come complicare la vita a Spaletti».