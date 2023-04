Parolo: «Lazio, se vinci con l'Inter blindi la Champions. Su Inzaghi...»

Marco Parolo, ex centrocampista della Lazio, ha analizzato la sfida di domani tra i biancocelesti e l’Inter di Simone Inzaghi

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Marco Parolo ha analizzato così la sfida di domani tra Inter e Lazio:

«La squadra di Sarri ha un unico obiettivo, metterlo in pericolo potrebbe far tremare le gambe ai giocatori. I biancocelesti cercano una risposta dopo la sconfitta con il Torino, devono conservare il vantaggio. Per l’Inter non sarebbe comunque l’ultima spiaggia. I nerazzuri in questa settimana potrebbero già recuperare fra mercoledì e domenica, anche perché anche perdendo resterebbero vicini almeno a una fra Roma e Milan che si affrontano. Una sconfitta potrebbe invece minare le certezze della Lazio, che potrebbe poi avere paura di perdere l’obiettivo. Con la vittoria invece la squadra di Sarri avrebbe la Champions in tasca. Il calciatore decisivo della sfida potrebbe essere Zaccagni, in questa stagione ha trovato grandissima continuità. Inzaghi? Grandissimo nel preparare bene le partite importanti, da migliorare la sua capacità di tenere la tensione della squadra alta per tutte le sfide di campionato».