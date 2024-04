Parolo sulla Lazio: «Champions League? Deve crederci per un motivo»

Marco Parolo, ex centrocampista della Lazio e opinionista, ha commentato la corsa Champions League: i biancocelesti devono crederci

Intervenuto a DAZN prima di Genoa-Lazio, Marco Parolo ha dichiarato:

PAROLE- «La Lazio deve provarci fino alla fine. Oggi è una partita fondamentale per dare continuità alla vittoria sulla Salernitana. Ci sono tante dinamiche interne ma c’è anche un gruppo che vuole chiudere la stagione al meglio con un allenatore che vuole dare carica all’ambiente che ne ha bisogno. Con una vittoria oggi puoi ambire ancora in un posto in Europa. Tudor è uno diretto quindi credo che chi scenderà in campo darà tutto»