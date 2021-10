L’amarezza di Materazzi: «La sconfitta con la Lazio pesa tantissimo»

Marco Materazzi ha parlato del momento dell’Inter citando la sconfitta con la Lazio come svolta negativa del percorso in campionato

Marco Materazzi, ex difensore dell’Inter e campione del mondo con l’Italia nel 2006, intervistato dalla Gazzetta dello Sport ha analizzato il percorso dell’Inter in campionato indicando nella sconfitta contro la Lazio il punto di svolta negativo degli uomini di Simone Inzaghi per la corsa al tricolore:

«Per trovare equilibrio mancano i risultati. Senza la sconfitta con la Lazio saremmo lì, invece ora dobbiamo recuperare punti su due squadre costruite per vincere. Zitto zitto, il Milan da due anni aggiunge pezzi».