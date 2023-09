Fossati, parole al miele per Zaccagni: «Giocatore fortissimo, ha fatto lo switch mentale. Vi racconto un aneddoto»

Marco Fossati, ex compagno di Mattia Zaccagni al Verona, ha speso bellissime parole per l’attuale esterno sinistro della Lazio

Intervistato da TMW, l’ex Verona Marco Fossati, compagno di squadra di Mattia Zaccagni proprio nella formazione scaligera, ha parlato così dell’attuale esterno della Lazio:

«Ti dico una cosa: a Verona uno dei giocatori che in allenamento non riuscivo mai prendere era proprio Zaccagni. Era incredibile, potenza nelle gambe straordinaria e grandi qualità. Lui era molto giovane, avevamo una grande squadra e lui non giocava con costanza. Magari una partita si, l’altra no, l’altra ancora magari subentrava. A livello mentale non è riuscito subito a esprimere tutto il suo valore. Già negli anni successivi ha trovato la continuità e secondo me gli è scattato qualcosa nella testa che lo ha portato ad essere il giocatore che è adesso. Le qualità in fondo le ha sempre avute, quello switch mentale ha fatto realmente la differenza».