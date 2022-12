Canigiani: «Christmas Box? Occasione per fare un regalo diverso dal solito»

Marco Canigiani, responsabile marketing della Lazio, ha parlato dell’iniziativa Christmas Box: le sue dichiarazioni

Ai microfoni di Lazio Style Radio, Marco Canigiani ha parlato così della Christmas Box:

«Quella della Christmas Box è un’occasione per fare un regalo diverso dal solito, regalare le prossime cinque partite casalinghe della Lazio che comprendono Empoli, Sampdoria, Atalanta, Fiorentina e Milan a un prezzo conveniente. Speriamo che abbia un giusto seguito. E’ una buona occasione di risparmio per aggiudicarsi anche posti che quest’anno spesso vanno esauriti. Durante l’anno per i biglietti è più complicato applicare una tariffa donne con gli abbonamenti è invece più semplice, quindi questo box è conveniente anche in questo senso. Per effettuare il mini abbonamento bisogna avere la Eagle Card, che si può fare presso i Lazio Style, o la Tessera 1900 che si può acquistare online. Chi all’ultimo ancora non ha deciso che regalo fare credo che questa sia una bella novità».