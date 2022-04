Ballotta sentenzia: «Con la costruzione dal portiere si sta esagerando»

Marco Ballotta, portiere ex Lazio, ha detto la sua sulla tanto inflazionata costruzione dal basso: le sue dichiarazioni

Intervistato da TMW News, Marco Ballotta, ex portiere della Lazio, ha espresso il suo pensiero sui tanti errori dei portieri dovuti alla costruzione dal basso:

«Sono tutti capitati in una settimana, così tanti non si erano mai visti in modo così ravvicinato. Magari giocare da dietro con tanta insistenza è esagerato. Forse non è il caso di essere così ossessionati dalla partenza dal basso. Sono comunque errori banali che possono capitare. Certo, se sbaglia il portiere si nota subito, soprattutto se poi scaturisce anche il gol. A me piaceva essere chiamato in causa con questo tipo di gioco, ma ora si sta esagerando, serve trovare una via di mezzo».