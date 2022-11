Lazio U16, il tecnico Alboni: «Grande vittoria col Cosenza, l'obiettivo...»

Marco Alboni, allenatore della Lazio U16, ha commentato la vittoria sul Cosenza e gli obiettivi stagionali dei giovani biancocelesti

Intervistato dalla Gazzetta Regionale, Marco Alboni, tecnico della Lazio U16, ha dichiarato:

COSENZA – «Di certo è stata una gara dai due volti, la nostra potenza offensiva si è vista con la costruzione del primo tempo, completata bene grazie al cinismo della ripresa, che ci ha permesso di chiudere definitivamente il discorso. D’altro canto abbiamo pagato dazio le due vere sortite dei calabresi, subendo in entrambe le occasioni gol su cui dovevamo lavorare meglio. Ovviamente c’è anche l’avversario, ma l’obiettivo deve esser quello di continuare a crescere migliorando il piazzamento della passata stagione; la strada da percorrere è ancora lunga».

MICONI – «La decisione di metterlo in quella posizione è dovuta sia al problema fisico di Carbone, ma anche agli ottimi segnali che avevo ricevuto in un’amichevole contro la Tor Tre Teste di qualche settimana fa dove i ragazzi avevano risposto bene in tutti i frangenti della gara. La fluidità nella manovra del gioco è sicuramente venuta fuori, grazie al lavoro dei singoli giocatori, che hanno interpretato positivamente i momenti della partita nonché i compiti assegnati. Senza dubbio questa è la zona del campo in cui siamo più pronti, i diciotto gol messi a segno nelle prime cinque giornate ne sono un sintomo evidente. La qualità lì davanti c’è assolutamente, ora dovremmo essere bravi a coniugarla con la continuità ed una migliore fase difensiva».

FASE DIFENSIVA – «Se dalla metà campo in su per ora siamo stati quasi perfetti, quando non abbiamo il possesso dobbiamo capire meglio il modo in cui essere subito reattivi. Come ogni cosa va perfezionata tutti insieme, considerando che questa fase parte dal pressing degli attaccanti sulla retroguardia avversaria. Dobbiamo creare quell’alchimia anche quando sono gli altri ad avere il pallone, cercando di non sbagliare poi nulla nelle marcature in area di rigore o sulla trequarti. L’assetto generale è sicuramente votato ad offendere, sarà necessario completarlo così da essere una squadra completa».