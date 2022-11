Marchisio: «Spero sia un mondiale diverso visti gli investimenti»

Marchisio prima della cerimonia di apertura di Qatar 2022 ha parlato del mondiale augurandosi sia un torneo diverso visti gli investimenti

Alle 17 prenderà il via il mondiale in Qatar, e cresce l’attesa per capire quale sarà che avrà la meglio sulle altre. Marchisio, pochi minuti prima della cerimonia d’apertura ha parlato ai microfoni della Rai

MONDIALE – «Grandi investimenti, grandi servizi. Mi auguro che la magia del Mondiale possa cambiare quello che abbiamo vissuto noi negli ultimi 12 anni».