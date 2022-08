Marchisio: «Inzaghi alla Lazio ha dimostrato di essere un ottimo allenatore»

L’ex calciatore italiano Marchisio ha parlato di Simone Inzaghi dopo la sconfitta subita contro la Lazio

Claudio Marchisio, ex calciatore italiano, ospite a La Domenica Sportiva ha analizzato Lazio-Inter parlando soprattutto di Simone Inzaghi.

VALORE INZAGHI – «Inzaghi è un ottimo allenatore, lo ha dimostrato soprattutto alla Lazio e anche per quello che ha fatto all’Inter. Per poco l’anno scorso non ha vinto lo Scudetto, però sta dimostrando sempre le sue qualità ed è arrivato ad ottime situazioni coi titoli vinti in biancoceleste».