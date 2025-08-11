Marchetti sulla Lazio: «Mandas migliorato, Provedel più avanti. Rimpianti in biancoceleste? Ecco cosa penso»

Marchetti sulla Lazio, il commento dell’ex estremo difensore sui biancocelesti: le parole su Mandas e Provedel

Ai microfoni di Radio Laziale, è intervenuto l’ex portiere biancoceleste Federico Marchetti, che ha commentato il dualismo tra Mandas e Provedel in vista della nuova stagione della Lazio in Serie A. Queste le sue parole: «La scelta di Sarri mi sembra legata soprattutto all’assenza delle coppe europee. Penso che saprà lavorare bene sulla squadra per disputare una buona annata. Ad oggi, credo che Provedel sia avanti nelle gerarchie: nell’impostazione del gioco e nell’esperienza ha qualcosa in più. Mandas invece è cresciuto molto nella gestione del ruolo, prima era più istintivo. Provedel è una sicurezza e a Sarri piace molto la sua qualità con i piedi».

Sull’eventuale alternanza tra i due portieri, Marchetti ha aggiunto: «Se la squadra fosse impegnata in più competizioni, potrebbe diventare un’opzione valida. Solo per il campionato, invece, non la vedo come una scelta produttiva».

L’ex numero uno ha poi parlato del suo legame con la città: «Sento tanto affetto dalla gente di Roma, e l’ho percepito ancora di più dopo la mia esperienza da calciatore. Mi fanno sentire sempre uno di loro».

Tra i ricordi più significativi della sua carriera in biancoceleste, Marchetti ha citato due momenti: «La parata più difficile? Sicuramente quella sul tiro di Vidal allo Stadium in controtempo. La più emozionante invece è stata quella nel Derby su Totti».

Infine, a chi gli chiedeva se avesse rimpianti per la sua esperienza alla Lazio, ha risposto con sincerità: «Non ne ho. Ho avuto qualche problema fisico che mi ha condizionato, e da lì è subentrato Strakosha come titolare. È stata una scelta giusta, anche se all’epoca non la capii del tutto».

Le parole di Marchetti evidenziano un quadro chiaro della situazione tra i pali per la stagione della Lazio, oltre a confermare il forte legame personale con la squadra e la città.