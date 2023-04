Marchetti sulla corsa Champions: «Dicevamo di una Lazio continua e invece…». Le parole del giornalista di Sky

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio il giornalista di Sky, Luca Marchetti, ha commentato la corsa Champions delle varie squadre compresa la Lazio di Sarri. Le sue parole:

PAROLE– «Ogni settimana diciamo una cosa e nel giro di qualche giorno veniamo smentiti. Davamo per avvantaggiate le milanesi poi con una serie di risultati raccapriccianti hanno perso il vantaggio, poi l’ultima giornata è stato il turno delle romane a perdere. Dicevamo di una Lazio continua e invece ha perso in casa col Torino, con tutte le giustificazioni del caso legate anche al lavoro di Ghersini. La Roma invece ha perso e male ieri a Bergamo. Le milanesi hanno portato lo spirito di Champions in campionato, ora bisognerà vedere le prossime partite. In questa corsa va inserita anche l’Atalanta, che è vero che ha avuto tanti infortuni ma comunque è lì. In questa corsa poi c’è sempre la Juventus e dovrebbero sbuffare i tifosi bianconeri. Bisogna mettersi l’anima in pace, fino a fine campionato noi non sapremo cosa succederà e credo che chiedere maggior velocità alla giustizia sportiva non sia la cosa più giusta»