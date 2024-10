Marchetti: «Orgoglioso che un portiere come De Gea mi abbia raggiunto»

Marchetti, autore di un doppio rigore parato in una singola partita ai tempi della Lazio, ha parlato dell’impresa di De Gea

Nell’ultima giornata di campionato, David De Gea, è stato assoluto protagonista di Fiorentina-Milan, con un due rigori parati. L’ultimo a riuscire nell’impresa era stato Federico Marchetti ai tempi della Lazio, quella volta contro il Carpi.

LE PAROLE DI MARCHETTI A RADIO FIRENZE VIOLA – «C’era stato anche Consigli qualche anno prima. Siamo pochi però sono contento che un portiere di livello internazionale come De Gea ci abbia raggiunto, per giunta in una partita importante come Fiorentina-Milan. Io l’ho fatto in un palcoscenico diverso, non era una partita così importante per noi».