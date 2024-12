Marchetti: «Al Maradona sarà più complicato per Baroni. Un Napoli-Lazio che ricordo? Sicuramente questo»

Federico Marchetti, ex portiere biancoceleste, ha parlato così della sfida in programma domani sera tra Napoli e Lazio

Intervenuto ai taccuini de Il Mattino, l’ex portiere Federico Marchetti ha parlato così del match di domani sera tra Napoli e Lazio:

PAROLE – «C’è stato un primo round in Coppa Italia dove mister Conte, a cui sono molto legato e stimo tanto ha ruotato tutta la squadra, credo che pensasse già al campionato. La Lazio ha portato a casa il passaggio del turno ma credo che al Maradona questa domenica ci sarà tutt’altra gara. Più complicata per la squadra di Baroni rispetto al match di coppa.

Meret è un ottimo portiere, l’ho conosciuto quando era ragazzino a fare uno stage prima degli Europei del 2016 quando il ct della Nazionale era Conte, e già lì s’intravedevano delle qualità importanti. Era un predestinato, è un ragazzo che ha disciplina e talento: è un portiere di grande affidabilità. Provedel ha confermato le sue ottime qualità in una piazza importante come quella biancoceleste. Una piazza con cui ho un legame particolare e conservo tanti bellissimi ricordi. Quest’anno la Lazio è la vera sorpresa con un avvio di stagione esaltante ed è nella parte alta della classifica meritatamente.

Il Napoli-Lazio che ricordo di più? Non me ne vogliano i tifosi napoletani ma sicuramente il 2-4 nella stagione 2014-’15 nello spareggio Champions nell’ultima partita di campionato dove Higuain sbagliò il calcio di rigore. Una gara dove le emozioni non mancarono e noi partivamo da sfavoriti dovendo giocare al Maradona. Fu una vittoria incredibile. Futuro da allenatore? Ho già il patentino Uefa B e come mia priorità c’è quella di allenare una squadra. Mi piacerebbe conseguire gli altri step dei patentini e provare ad iniziare questo nuovo percorso per allenare un gruppo».