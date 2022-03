Marchetti: «Lazio-Sarri bel binomio. Lotito accontenterà l’allenatore»

Il giornalista Marchetti ha parlato del lavoro di Sarri alla Lazio soffermandosi anche sul prossimo calciomercato

Il giornalista Luca Marchetti, ai microfoni di TMW, ha parlato del lavoro di Maurizio Sarri alla Lazio soffermandosi anche sul prossimo calciomercato.

LE PAROLE – «Lazio e Sarri penso sia un bel binomio, il quinto posto è un grande attestato per il lavoro del tecnico. Sta facendo molto bene nonostante le tante difficoltà che ha incontrato. La società lo accontenterà sul mercato? Andate a vedere i dati economici della Lazio e ditemi se la società non fa il suo. È uno dei club più virtuosi d’Europa. A giugno cercheranno di sistemare la situazione, sicuramente, sempre rimanendo dentro i paletti. Ma è certo che Lotito interverrà per accontentare Sarri. La diatriba tra di loro? Cose normali nel calcio».