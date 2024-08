Marchetti: «La Lazio riparte da un allenatore bravo e sottovalutato. Sull’ipotesi Chiesa dico questo». Le parole del giornalista

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Luca Marchetti, ha fatto il punto sul calciomercato della Lazio e sulla parentesi che riguarda Federico Chiesa. Le sue parole.

PAROLE– «La priorità è un esterno offensivo, perché c’è stato un ricambio di una Lazio molto forte, dove c’erano grandissime individualità e dove non sono riuscite a esprimersi tutti allo stesso livello. È una Lazio che riparte da un allenatore bravo e sottovalutato. Qualcosa secondo me sarà fatto, soprattutto davanti, e anche un po’ di qualità in mezzo al campo ».

CHIESA– «Dispiace che si arrivi al muro contro muro, legittimo che la Juve però faccia delle scelte ma anche che i giocatori trovino la scelta migliore per loro. Se non dovesse incastrarsi la cessione di questi calciatori, non li si utilizza più? La vedo difficile, soprattutto per Chiesa, che in quella zona ti serve e poi è nazionale italiano. Se Chiesa rimane non può restare fuori dalla squadra. La Juve ha tante competizioni e poi ripeto, è un nazionale. C’è in corso una rivoluzione tecnica ma non si può fare tutta in una sessione di mercato. Se cambia oggi tutti quelli che vuole cambiare fa un miracolo. La Roma può essere interessata, ha bisogno di esterni ed è rimasta lì. Magari oggi le condizioni sono migliori rispetto a giugno, quando già gli interessava. Credo ci siano anche altre e non so se la Roma è quella più interessata ».