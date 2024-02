Marchegiani su Torino-Lazio: «Ecco che match mi aspetto questa sera, Provedel? E’ un portiere pazzesco»

Marchegiani, l’ex portiere biancoceleste analizza la sfida contro i granata alla vigilia del match e si sofferma su Provedel

A pochi minuti dalla gara tra Torino-Lazio, fondamentale per la corsa europea dei biancocelesti, è intervenuto Luca Marchegiani a Sky Sport rilasciando a riguardo queste parole

PAROLE – Mi aspetto una partita bloccata, il Torino cercherà di sfruttare la maggiore aggressività, i suoi ritmi più intensi, la Lazio proverà a sottrarsi alla morsa dei granata con il palleggio. Torino e Lazio devono comunque crederci. La squadra di Juric sta facendo una stagione di qualità e non era scontato. La Lazio ha avuto un andamento altalenante. Ha pagato la partenza di Milinkovic che è un giocatore difficile da rimpiazzare e i nuovi hanno fatto fatica ad inserirsi. Però secondo me deve continuare a credere nell’obiettivo Champions, anche se il distacco da Atalanta e Bologna comincia ad essere pesante

PROVEDEL – Provedel da quando è arrivato alla Lazio ha fatto un salto di qualità incredibile. Per me oggi è uno dei migliori portieri italiani se non il migliore in assoluto. Milinkovic è cresciuto tantissimo, sfrutta benissimo le sue caratteristiche fisiche ed ha acquisito una maggiore tranquillità