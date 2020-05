Marchegiani: «Bisogna prendersi qualche rischio per ripartire»

Marchegiani, le parole dell’ex portiere in merito ad una possibile ripresa del campionato di Serie A per potare a termine la stagione

Luca Marchegiani ospite a Casa SkySport ha detto la sua in merito ad una possibile ripresa della stagione.



«In questo periodo un po’ tutti ci troveremo ad essere responsabili, saremo esposti a rischio contagio. Credo che anche ai giocatori vada data questa fiducia, che sappiano come comportarsi, responsabili del proprio lavoro. Sono del partito di quelli che vorrebbe concedere non tanto la libertà quanto il senso di responsabilità. Capisco che le società stiano temporeggiando, non è stato neanche accettato una parvenza di protocollo. Se c’è una data obbligatoria per finire la stagione, bisogna fare in fretta. Qualche rischio bisogna prenderlo. Non siamo sicuri di portare a termine la stagione, dunque bisogna programmare per ripartire, essendo ottimisti».