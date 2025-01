Marchegiani: «La Lazio ha le carte in regola per farcela e qualificarsi alla prossima Champions»

Le parole di Marchegiani sull’andamento della Lazio in Europa e in campionato. Le sue considerazioni

L’ex portiere a La Gazzetta dello Sport, ha espresso il suo punto di vista sull’andamento della Lazio quest’anno. Ecco cosa ha detto.

PAROLE- «Quella di Baroni è una squadra giovane, ma può ripetere quei successi. Non sarà facile mantenerlo fino alla fine, ma la Lazio ha le carte in regola per farcela e qualificarsi alla prossima Champions »