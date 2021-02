Marchegiani: «Lazio matura, Immobile fa sempre la cosa giusta»

La Lazio guadagna i tre punti, battendo il Cagliari in una gara non facile: ecco le parole di Marchegiani al termine del match

Marchegiani elogia la Lazio, dopo la vittoria maturata sul campo dell’Olimpico contro il Cagliari. Al termine del match – alle telecamere di Sky Sport – ecco le parole dell’opinionista:

«Ha avuto la maturità e la pazienza per sfruttare il momento giusto ed è stata brava a non concedere al Cagliari nel primo tempo l’opportunità di ripartire. E poi ha Immobile. Un centravanti che ha la capacità di concretizzare ogni palla gol. Fa sempre la cosa giusta e conclude sempre in porta.

Oggi ha rubato il tempo al difensore e poi calciato di sinistro. La Lazio è la squadra che ha più modi di attaccare. Luis Alberto con la palla a terra, Milinkovic nel gioco aereo e sulle fasce va benissimo».