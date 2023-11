Marchegiani elogia Provedel: «Ha fatto molta strada ed ora è fondamentale per Sarri»

Marchegiani, l’ex portiere biancoceleste a Tvplay ha elogiato Provedel protagonista indiscusso di questa Lazio

PROVEDEL – Chi mi ha sorpreso di più è Provedel, perché non è giovanissimo, ha fatto tanta gavetta, questo è un complimento che gli faccio, non mi aspettavo che fosse così capace di aumentare il suo livello per essere uno dei giocatori più importanti della Lazio. Lo ha fatto diventando un elemento importante in campionato e in Champions