Marchegiani compone la squadra dei sogni: «Nesta e Veron presenti»

Luca Marchegiani si è divertito sulle pagine di Sportweek a comporre la squadra dei suoi sogni: i dettagli

Luca Marchegiani si è divertito sulle pagine di Sportweek a comporre la squadra dei suoi sogni. In porta ha scelto Buffon, in difesa ha inserito Bergomi, Baresi e Maldini ma poi l’ex portiere ha scelto anche Alessandro Nesta, con cui ha condiviso lo spogliatoio ai tempi della Lazio. Si legge su Sportweek: «Lo scelgo per ciò che ha fatto, fin da giovanissimo, a Roma, non solo per le vittorie nel Milan».

A centrocampo Zidane e Nedved, ma anche Veron: «Cito una frase di Simeone, nostro compagno alla Lazio: ‘L’unico centrocampista che conosco con la corsa della mezzala e i piedi del trequartista». Completano questo undici “dei sogni”, Baggio, Ronaldo e Maradona.