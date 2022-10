Marchegiani: «Bello che Milinkovic resti alla Lazio, giocatore superiore»

Luca Marchegiani ha parlato di Sergej Milinkovic-Savic dagli studi di Sky Sport. Le dichiarazioni dell’ex portiere

PAROLE – «Guardando la partita con lo Spezia, lui ha fatto 5 o 6 cose obiettivamente da giocatore superiore. Può darsi non abbia ancora lo status per giocare in tutte le squadre del mondo però ha qualcosa in più degli altri. Questa cosa che lui resti alla Lazio serenamente senza sentirsi diminuito o non apprezzato, la vedo come una cosa bella. Mi ricordo che lo elogiavamo già qualche anno fa. Lui è un giocatore che se gli tiri la palla a 50 metri la stoppa di petto mentre gli altri la colpiscono di testa».