Marchegiani a Sky: «La Lazio ha dominato completamente la partita»

Arrivano le parole dell’ex portiere biancoceleste dopo la grande vittoria biancoceleste

E’ un Luca Marchegiani entuasista, quello che ai microfoni del Club su Sky Sport, ha analizzato la vittoria della Lazio sulla Juventus.

LE PAROLE- «Spettacolare. Strepitoso l’approccio alla partita soprattutto finché la Juventus non ha avuto la reazione con i cambi e con la condizione fisica che nei novanta minuti ha tenuto più a lungo. La Lazio ha dominato tatticamente la partita, giocando bene, pressando alta, alternando questo pressing alto a delle ripartenze veloci. Secondo gol meraviglioso. La Juventus ha avuto il merito di reagire bene dopo il vantaggio di Milinkovic e di tentare l’assalto finale, ma tiri in porta veri non è riuscita a farne»