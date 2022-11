Chirico: «Milinkovic? Vi spiego il mio pensiero»

Marcello Chirico, noto giornalista, ha parlato del futuro di Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio: le sue dichiarazioni

Ospite a TMW Radio, Marcello Chirico ha parlato così di Milinkovic-Savic:

«E’ uscito dallo Stadium con la standing ovation. Lotito quest’anno non può tirare troppo la corda. Ha potuto farlo fino ad adesso perché aveva un contratto lungo. Se lui si mette d’accordo con la Juve, si arriva fino alla fine e lo perde a zero. Per me lo prende la Juventus».