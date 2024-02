Marca elogia Gila: «Partita pazzesca per lui, è riuscito ad annullare Kane»

Marca, il quotidiano iberico alla luce della grande prova di ieri elogia la partita di Gila con belle parole nei suoi riguardi

Uno dei protagonisti della magica serata con il Bayern è stato senza alcun dubbio Gila, il quale con la sua prestazione sublime e sontuosa, è riuscito a tenere a bada il pericolo numero uno dei bavaresi ovvero Kane. Alla luce della sua grande prova, il giornale Marca gli dedica un ampio spazio con parole di elogio nei confronti del connazionale

PAROLE – Mario Gila, il giocatore delle giovanili del Real Madrid che ha annullato Kane e ha lasciato il Bayern a zero. Autentico partitazo per il difensore. Era una delle opzioni di mercato invernale per rinforzare la difesa dopo l’infortunio di Alaba. Ha però approfittato degli infortuni di Patric, Romagnoli e Casale per diventare leader indiscusso nella difesa della Lazio