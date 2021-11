Marani: «Immobile? Forse certe volte lo diamo troppo per scontato»

Marani ha parlato a Sky nel pre partita di Lazio Lokomotiv Mosca, match valido per la quinta giornata di Europa League. Le sue parole

Marani ha parlato a Sky nel pre partita di Lazio Lokomotiv Mosca, match valido per la quinta giornata di Europa League. Le sue parole:

«Muriqi è stato un errore fatto sul mercato, forse Immobile lo diamo un pò troppo per scontato, è un grandissimo attaccante forse non ci rendiamo condo di quanto sia importante per lui parlano i numeri »