Marani: «Carnesecchi mi piace tantissimo. In Serie A gli U21 non giocano»

Il giornalista Matteo Marani, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato del futuro del calcio italiano facendo il nome anche di Carnesecchi, portiere che piace molto alla Lazio.

LE PAROLE – «Quelli che giocano in Serie A sono quasi tutti riserve, mentre quelli che militano in Serie B sono titolari. Mi piace tantissimo Carnesecchi, un eccellente portiere, ma per me è Fagioli quello in cui vedo i maggiori margini di crescita e che mi piace maggiormente in prospettiva. L’Under 21 non vince da più di 20 anni un Europeo, dai tempi di Maldini e Gentile, e la Nazionale che vinse nel 2006 aveva giocatori come Del Piero, Totti, Cannavaro, Buffon e Nesta che giocavano tutti titolari in Serie A in club importanti come Juve, Roma, Parma e Lazio già da giovanissimi.

Oggi gli i nostri giovani o giocano titolari in Serie B o non lo sono in squadra medio-piccole di Serie A come Genoa o Cagliari. A Coverciano si sta facendo un grande lavoro a livello giovanile grazie a Viscidi, ma il problema è il materiale con cui lavorare. In Serie A c’è il 30% di candidabili per la Nazionale, sono pochi e devi sperare che stiano tutti bene nel mese decisivo come successo in Inghilterra».