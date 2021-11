Mara Venier ricorda Galeazzi: «Diventata della Lazio grazie a lui»

Mara Venier ha ricordato Giampiero Galeazzi, scomparso ieri all’età di 75 anni: le parole della nota conduttrice Rai

Mara Venier, nota conduttrice Rai e grande amica di Giampiero Galeazzi, giornalista scomparso ieri all’età di 75 anni e noto tifoso laziale, lo ha ricordato a Repubblica. Ecco un piccolo estratto sulla sua passione per i biancocelesti:

«Era speciale per l’umanità, l’ironia e la grande sensibilità: era un omone ma per me era un fanciullo, aveva una pulizia d’animo. Non l’ho mai, mai sentito parlare male di nessuno. Invece tanti gli hanno fatto del male, lo hanno ferito. Mi è stato sempre vicino, nei momenti belli e brutti, sapeva toccarmi il cuore. Tifo Venezia ma sono diventata un po’ laziale per lui».