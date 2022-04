Lazzari: «Ringrazio Acerbi, siamo stati meritatamente premiati»

Manuel Lazzari è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, dopo la gara contro lo Spezia: le sue parole

PARTITA – «Sapevamo che era una partita fondamentale per noi, non è cominciata nel migliore dei modi e abbiamo dovuto rincorrere tutta la partita. Sempre difficile rimontare ma per quello che abbiamo creato la vittoria è giusta»

PRESSIONE – «La pressione non c’entra nulla, loro giocano per la salvezza e noi per l’Europa. Eravamo motivati, forse più di loro. Se prendi 2 gol su palla inattiva e uno su un regalo nostro è sempre difficile ma potevamo fare più di 4 reti»

OCCASIONI – «Alla fine se riguardiamo la partita ci ha messo in difficoltà solo nelle occasioni dei gol, noi abbiamo creato 10-12 palle gol e quindi credo che abbiamo meritato»

CAMPIONATO – «Io penso che un campionato equilibrato come quest’anno non si vedeva da anni, non è mai facile venire a giocare in questi campi. Abbiamo tirato fuori tutte le motivazioni possibili, siamo stati brai a reagire ai tre gol e questo ci ha premiato»

ACERBI – «Sono veramente contento per Acerbi perchè questo suo gol vale tanto per noi, per la classifica quindi lo ringrazio»