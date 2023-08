Lazzari a LSC: «Vogliamo ripartire dalla scorsa stagione, il mio obiettivo è...»

Manuel Lazzari, terzino della Lazio, ha parlato nell’immediato pre-partita della gara contro il Lecce: le sue parole

Intervenuto a Lazio Style Channel prima di Lecce-Lazio, Manuel Lazzari ha dichiarato:

È una Lazio che vuole ripartire come ha finito il campionato, dal secondo posto. Abbiamo tante responsabilità perché non sarà facile migliorarsi. Torrneremo a giocare la Champions, ci teniamo a partire nel migliore dei modi e a dimostrare che la Lazio è forte anche quest’anno e più competitiva. Speriamo di partire forte e portare a casa i tre punti. Sicuramente la cosa che chiedo alla stagione è di aiutare in qualsiasi modo la squadra. Il risultato della squadra viene prima di tutto, se vince la Lazio è la cosa più importante per me e per tutti noi. Mi sembra ieri quando sono arrivato, invece è già il mio quinto anno. È un motivo di orgoglio avere così tante presenze, spero di onorarla nel migliore dei modi aiutando la squadra e portando a casa la vittoria se possibile