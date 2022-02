Belleri: «Per la Lazio la sfida col Porto sarà difficile, occhio alle sorprese»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Manuel Belleri, ex difensore della Lazio, ha analizzato la stagione dei biancocelesti e in particolare la sfida di stasera contro il Porto

Intervenuto a Lazio Style Radio, l’ex difensore Manuel Belleri ha parlato della squadra di Sarri e della gara di questa sera contro il Porto:

«Ho visto la partita contro il Bologna, credo sia stata bellissima. La Lazio mi è piaciuta tantissimo. Ottimo possesso palla, è riuscita a ribaltare quel sentimento negativo che aveva lasciato la partita contro il Milan. Porto avversario difficile, primo in classifica, sarà sicuramente una gara delicata. All’interno delle partite delicate, spesso, ci possono essere sorprese che possono portare la squadra a fare un nuovo step».

MENTALITA’ – «Le squadre come la Lazio, che giocano ogni tre giorni, non possono permettersi di pensare alla partita successiva. È una questione di mentalità, può sempre riservare qualcosa di particolare sia per la squadra che per il giocatore. Ci sono tanti aspetti positivi, vale la pena affrontare la gara nel miglior modo possibile. Porto squadra di blasone, va affrontata nel modo giusto. Se esci dal match con un risultato positivo, puoi avere certezze in più».

PORTO – «Sta facendo molto bene, ha alcune lacune a livello difensivo, la Lazio ne potrebbe approfittare. Un dispiacere che manchi Immobile, è il trascinatore non assoluto, ma poco ci manca. Perde poco, difficile da affrontare, ma a livello difensivo la Lazio può approfittarne. Felipe Anderson? Rapido, nell’uno contro uno può fare molto bene. A volte dipende solo da lui, dall’impostazione mentale che si crea prima della partita. Lui vuole sempre fare il massimo, a volte ci riesce altre, in altre fa un po’ più di fatica. Le qualità le ha fatte vedere, non sempre con la costanza che ci si aspettava».