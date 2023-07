Manfredonia ricorda D’Amico: «Era solare, sempre pronto ad aiutare». Le parole del dirigente sportivo ed ex giocatore

Come riporta la Rassegna stampa di Radiosei, Lionello Manfredonia ha ricordato Vincenzo D’Amico, suo punto di riferimento alla Lazio. Le sue parole:

PAROLE– «Proprio come con Giordano, è sempre stato molto alla mano. Era solare, sempre pronto ad aiutare. Non ho mai sentito Vincenzo parlare male di una persona »

MAESTRI DEL CALCIO– «Mancano i maestri di calcio. Si tratta di un lavoro serio e importante, bisogna educare i ragazzi non solo tecnicamente, ma anche caratterialmente. Fare il calciatore non è semplice, bisogna avere un’attitudine anche mentale. Nella Lazio manca una figura come quella di Bruno Conti nella Roma ».