Manfredonia: «Il derby ai miei tempi veniva vissuto in maniera totalmente e c'è una cosa che i tifosi della Lazio...»

Manfredonia, l’ex biancoceleste rilascia una curiosa intervista ripercorrendo i suoi derby da giocatore e non solo: ecco cos ha detto

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport in occasione della sfida di questa sera tra Lazio e Roma, ha parlato il doppio ex della gara ossia Manfredonia. L’ex della sfida rilascia queste considerazioni sulla partita

PAROLE – Ai miei tempi i romani vivevano il derby in modo diverso, lo sentivano tantissimo. Ricordo le coreografie super delle due tifoserie, ma se devo dire un episodio in particolare purtroppo è un fatto tragico, la morte di Vincenzo Paparelli.

PRIMO DERBY – Fu con la Lazio. Il risultato era fondamentale, perché sarebbe durato fino al derby successivo. Mi chiedono come ha fatto un laziale a giocare per la Roma. In tanti hanno apprezzato la professionalità, ma in generale alla gente laziale la cosa è dispiaciuta