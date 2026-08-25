Mandas saluta i tifosi: «Successo fondamentale! Camminiamo sulla stessa strada per raggiungere gli obiettivi»

Christos Mandas, portiere biancoceleste, ha rivolto parole d’elogio ai tifosi dopo la vittoria del Dall’Ara contro il Bologna

Tra i protagonisti assoluti della vittoria contro il Bologna targata Frattesi spicca anche un super Christos Mandas, autore di una prestazione maiuscola e determinante per la conquista del bottino pieno. Il portiere della Lazio ha eretto un vero e proprio muro nella ripresa, neutralizzando una serie di pericoli e proteggendo con interventi prodigiosi il prezioso vantaggio fino al triplice fischio finale.

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Il messaggio social di Mandas per l’ambiente

L’entusiasmo per una vittoria così pesante è esploso anche nel post-partita. Attraverso i canali ufficiali della società biancoceleste, l’eroe della serata ha voluto condividere la propria gioia direttamente con i sostenitori. Un gesto d’affetto immediato e spontaneo, giunto sotto forma di nota audio, che ha subito fatto il giro della rete infiammando la piazza romana.

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La carica di Mandas guarda al futuro

Nel suo intervento vocale diffuso dallo stesso club laziale, il portiere ha caricato l’ambiente: «Cari sostenitori della Lazio, mi auguro che questo successo fondamentale vi riempia d’orgoglio. Continuiamo a marciare compatti verso i nostri obiettivi, sempre uniti nel segno della nostra fede». Un’attestazione di leadership importante per Mandas, che si conferma pedina imprescindibile per la squadra e punto di riferimento sempre più amato dal popolo laziale.