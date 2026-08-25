Hanno Detto
Mandas saluta i tifosi: «Successo fondamentale! Camminiamo sulla stessa strada per raggiungere gli obiettivi»
Christos Mandas, portiere biancoceleste, ha rivolto parole d’elogio ai tifosi dopo la vittoria del Dall’Ara contro il Bologna
Tra i protagonisti assoluti della vittoria contro il Bologna targata Frattesi spicca anche un super Christos Mandas, autore di una prestazione maiuscola e determinante per la conquista del bottino pieno. Il portiere della Lazio ha eretto un vero e proprio muro nella ripresa, neutralizzando una serie di pericoli e proteggendo con interventi prodigiosi il prezioso vantaggio fino al triplice fischio finale.
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Il messaggio social di Mandas per l’ambiente
L’entusiasmo per una vittoria così pesante è esploso anche nel post-partita. Attraverso i canali ufficiali della società biancoceleste, l’eroe della serata ha voluto condividere la propria gioia direttamente con i sostenitori. Un gesto d’affetto immediato e spontaneo, giunto sotto forma di nota audio, che ha subito fatto il giro della rete infiammando la piazza romana.
La carica di Mandas guarda al futuro
Nel suo intervento vocale diffuso dallo stesso club laziale, il portiere ha caricato l’ambiente: «Cari sostenitori della Lazio, mi auguro che questo successo fondamentale vi riempia d’orgoglio. Continuiamo a marciare compatti verso i nostri obiettivi, sempre uniti nel segno della nostra fede». Un’attestazione di leadership importante per Mandas, che si conferma pedina imprescindibile per la squadra e punto di riferimento sempre più amato dal popolo laziale.
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