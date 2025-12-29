Mandas Lazio, Torino e Verona si inseriscono nella corsa al portiere greco. Le ultimissime notizie

Mandas Lazio, si scalda il mercato attorno al portiere biancoceleste: Torino e Verona studiano il colpo

Il futuro di Christos Mandas sembra sempre più lontano da Roma. Il portiere della Lazio, chiuso da Provedel e utilizzato finora solo in Coppa Italia contro il Milan, valuta nuove soluzioni per trovare spazio e continuità. La sua situazione, ormai definita, spinge il club a considerare diverse opzioni in uscita.

Sul tavolo ci sono numerose possibilità e resta da capire quale si concretizzerà davvero, soddisfacendo anche le richieste economiche della Lazio. Oltre al possibile incastro con Genoa e Juventus, che coinvolgerebbe più portieri, Mandas ha attirato l’attenzione di altri club pronti a offrirgli un ruolo più centrale.

Secondo Il Messaggero, Torino e Verona restano piste vive: destinazioni che rappresenterebbero un passo indietro solo sulla carta, ma che potrebbero garantirgli minuti e crescita. Non manca neppure l’ipotesi di un ritorno in patria, con il Panathinaikos disposto a mettere sul piatto circa 10 milioni per il classe 2001. Una proposta concreta che potrebbe accelerare la sua uscita dalla Capitale.

