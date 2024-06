Mandas Lazio, INCONTRO tra Fabiani e l’agente: quei club PREMONO per averlo. La DECISIONE dei biancocelesti

Mandas Lazio, incontro tra il DS biancoceleste Fabiani e l’agente del portiere greco. Le ultime novità sul futuro del giocatore

Dopo aver respinto gli assalti del Manchester City, la Lazio ha incontrato Tavano, procuratore di Christos Mandas per provare a definire il futuro dell’estremo difensore greco, che non può restare ancora a lungo il secondo alle spalle di Provedel.

Come spiega Il Messaggero, Monza e Verona sarebbero sulle tracce del giocatore, disposti a rilevarlo in prestito per riconsegnarlo ancora più forte al club biancoceleste. Possibile una partenza temporanea, ma a quel punto servirebbe un nuovo secondo (sondaggi per Brenno, no secco di Sepe al ritorno).