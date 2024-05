Mandas Lazio, il portiere aspetta il rinnovo: occhio alle sirene dall’estero, che potrebbero insidiare l’estremo difensore

Novità interessanti riguardanti il futuro di Christos Mandas, portiere della Lazio, arrivato in estate e diventato nell’ultimo mese un ottimo titolare, vista anche l’infortunio di Ivan Provedel.

Sul futuro del portiere ha parlato il suo agente, Diego Tavano, ai microfoni di TMW:

«Sono felice per lui perché non era facile inserirsi in un contesto del genere. E’ stato bravo, ha grande prospettiva. Sicuramente dovremo incontrarci per rivedere un contratto fatto abbastanza velocemente, da terzo portiere. Ma il giocatore è pronto. Vediamo, ci sono anche interessamenti dall’estero, ne parleremo con la Lazio. Incontrarsi per un rinnovo credo sia naturale, non penso Lotito voglia tirarsi indietro»