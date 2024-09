Mandas Lazio, ANCORA una convocazione in Nazionale per il portiere: le PARTITE della Grecia durante la sosta di metà ottobre

Sta per tornare la sosta per le Nazionali e Christos Mandas ha conquistato ancora una volta la convocazione da parte della Grecia. Nonostante non sia mai stato utilizzato da Baroni in questo inizio di stagione, il portiere della Lazio è ormai in pianta stabile nei convocati del suo Paese.

La Grecia sarà impegnata il 10 ottobre contro l’Inghilterra in trasferta ed il 13 ottobre in casa contro l’Irlanda, entrambe partite valevoli per la Nations League.