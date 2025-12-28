Mandas Juventus, i bianconeri puntano forti sul greco: la fumata bianca ci sarà solo ad una condizione

Mandas Juventus, il greco è l’obiettivo numero uno per la porta dei bianconeri. Il suo arrivo è legato alla partenza di Perin. Le ultime

È una fase di attesa e riflessione nel mercato dei portieri di Serie A, con un vero e proprio gioco a incastri che coinvolge Lazio, Genoa e Juventus. Al centro delle trattative c’è soprattutto l’asse Mandas Juventus, uno scenario che nelle ultime settimane ha acceso voci, indiscrezioni e contatti continui tra i club interessati.

L’idea di base è chiara: la Juventus valuta rinforzi e soluzioni future tra i pali, la Lazio deve gestire un reparto numericamente affollato, mentre il Genoa è alla ricerca di un portiere affidabile per il prosieguo della stagione. In questo contesto, Mandas rappresenta un profilo giovane, affidabile e con margini di crescita, qualità che lo rendono appetibile in chiave bianconera. L’ipotesi Mandas nasce proprio dalla volontà del club torinese di investire su un estremo difensore di prospettiva, capace di inserirsi gradualmente nelle rotazioni.

In un primo momento, però, il futuro di Mandas sembrava indirizzato verso Genova. Il Genoa aveva infatti valutato il portiere della Lazio come possibile titolare, pronto a prendersi responsabilità importanti in un ambiente competitivo ma meno pressante. Nelle ultime ore, però, le strategie del Grifone sembrano essere cambiate: la priorità è diventata il ritorno di Mattia Perin in Liguria, un profilo già conosciuto dalla piazza e ritenuto ideale per garantire esperienza e leadership.

Questo cambio di rotta ha riaperto con forza lo scenario Mandas, con la Lazio pronta ad ascoltare eventuali proposte e a valutare la soluzione più vantaggiosa sia dal punto di vista tecnico che economico. La Juventus, dal canto suo, osserva con attenzione l’evolversi della situazione, consapevole che l’uscita di Perin potrebbe liberare spazio per un nuovo innesto giovane e motivato.

Qualora però la trattativa tra Genoa e Juventus per Perin non dovesse andare in porto, il club rossoblù non vuole farsi trovare impreparato. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il Genoa starebbe già lavorando a un piano B di livello internazionale. Nel mirino ci sarebbe Dominik Livakovic, portiere croato classe 1995 di proprietà del Fenerbahce, attualmente in prestito al Girona ma con poco spazio a disposizione.

L’eventuale arrivo di Livakovic chiuderebbe definitivamente la porta a Mandas in direzione Genova, rafforzando ulteriormente l’ipotesi Mandas Juventus come soluzione più concreta. Le prossime settimane saranno decisive per sciogliere il nodo e definire un intreccio di mercato che potrebbe ridisegnare il panorama dei portieri in Serie A, con Mandas protagonista di una scelta chiave per la sua carriera.