Mancuso: «Vittoria importante sbloccata da un grande gol. Ci darà morale in vista della prossima gara»

Mancuso, la calciatrice biancoceleste commenta la partita vinta dalla formazione di Grassadonia contro il Brescia

Ai microfoni dei canale del club ha parlato Giulia Mancuso, la quale rilascia alcune dichiarazioni commentando l’esito del match col Brescia

PAROLE – Sta andando tutto molto bene ma potremmo fare meglio perché in questa partita non abbiamo iniziato col piede giusto. Abbiamo sbloccato la partita con un gol grazie al pressing, con Adriana. Ma dobbiamo migliorare nell’approccio della gara, perché è ciò che impatta sul risultato. Ci dà morale, dobbiamo essere contente di ciò che stiamo facendo, anche siamo tra le favorite non è mai facile vincere. La prossima settimana abbiamo la Freedom, non dobbiamo sottovalutare nessuno e mettercela tutta per vincere ogni partita