Lazio, Mancini: «Con la Juve avvantaggiata per lo Scudetto»

Il CT Roberto Mancini ha espresso il suo parere sulla ripresa della Serie A. Sulla corsa allo Scudetto vede favorite Lazio e Juve

Finalmente riparte la Serie A e, oltre a tutti gli appassionati di calcio, anche Roberto Mancini è felice della ripresa del campionato.

Il CT della Nazionale italiana ha espresso il suo pensiero sulle pagine de La Stampa: «Ritrovare il campionato di calcio è come ritrovare la normalità. Vale per noi, ma vale soprattutto per il Paese avviato sulla strada della ripresa, una strada dove il pallone ha una parte importante».

LOTTA SCUDETTO – «Molti valori tecnici potrebbero se non ribaltarsi, almeno modificarsi. Così anche la volata scudetto non è del tutto scontata: intendiamoci, Juve e Lazio restano avvantaggiate ma non darei l’Inter tagliata fuori visto che ha anche una partita da recuperare».